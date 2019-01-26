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Galatasaray forvet transferini bitirdi

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Galatasaray forvet transferini bitirdi
Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alan Carvalho transferini bitirdi.
Galatasaray forvet transferini bitirdi Galatasaray forvet transferini bitirdi Galatasaray forvet transferini bitirdi

Geçtiğimiz günlerde Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye giden ve Alan transferi için oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşen Abdurrahim Albayrak, oyuncu ile kulübü arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde Alan'ın Galatasaray forması giyeceğini açıklamıştı.


HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELİYOR

Alan'ın Galatasaray'a transferi konusunda son pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini sarı kırmızlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

BİR FORVET DAHA!

Swansea forması giyen Wilfried Bony'nin Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

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