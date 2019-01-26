Fatih Terim'den istifa açıklaması!

Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "Zorlu bir zemindi. Havaya bir şey diyemeyiz ama sahaya söyleyeceklerimiz var. Artık böyle bir ligde herkes daha iyi şartlarda oynamak istiyor. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Birçok taktiksel kurgularınızı çamura ve suya saplayabilirsiniz. Daha farklı kazanabilirdik. Hem 3 puandan hem de takımın arzusundan mutluyum. 21. şampiyonluğumuzu aldığımız bu statta kazanmak daha da büyük anlam ifade ediyor" dedi.



FORVET TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA



Forvet transferiyle ilgili soruya yanıt veren Fatih Terim, "Sanırım son günlerin sorusu ve gündemi bu. İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bazen transfer yapmak istediğiniz zaman paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve bu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız. Ondan sonra kızma hakkı ve sorma hakkı olur. Ya bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar. Durumu tasvip etmiyorum ama uğraşı görünce ben de diyorum ki bu kadar beklediler, iki üç gün daha beklesinler." diye konuştu.



"OZAN'IN GİTMESİNİ İSTEMİYORDUM. YAPABİLECEĞİM İKİ ŞEY VARDI...'

Ozan Kabak'ın takımda kalmasını istediğini ancak yönetimin ekonomik gelir için genç oyuncunun ayrılmasına karar verdiğini söyledi. Fatih Terim, bu transferin ardından istifa edebileceğini ancak Galatasaraylılara söz verdiği için böyle bir karar almadığını açıkladı.



Fatih Terim açıklamasında "Ozan Kabak'ın alımında da ben varım. Alınışında, eğitilişinde, emek verilişinde müthiş katkıları olan Galatasaray Akademisi'ne sonsuz teşekkür ederim. Esas teşekkürü ve alkışı onlar hak ediyor. Hep beraber güzel bir iş yaptık. Ozan'ın gitmesini istemedim. Yönetim, idari bir karar aldı ve sattı. Yapılacak iki şey vardı, idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim." diyerek istifa etmediğini söyledi.

"HERKESİN ELİNDE LİSTE OLUR MU YA?"

Basın toplantısında transferle ilgili konuşan Fatih Terim "Herkes transfer yapmak ister. Biz de istiyoruz, yönetim de istiyor. En iyisini almaya çalışıyoruz, en ekonomik şekilde... İç hesaplaşmamızı yapabiliriz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Allah'a şükür kayıpsız atlatıyoruz. Gelin hep berabere üzüm yiyelim, bağcıyı sonra hallederiz. Bazen acımasız davranıyoruz, bu hoş değil. Burası Galatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulmaz. Hepinizin elinde liste var. Yapar, yapmaz o ayrı bir konu. Kimseyi de ilgilendirmez, Galatasaraylıların dışında... Öyle bir listeler, isimler yaklaşımlar... Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulur mu ya? Herkesin elinde liste olur mu ya? Transfer olmazsa, Galatasaray ağlamaz. Belki geldiği zaman başka problemler olacak. Keşke bu konu ile ilgili hassasiyetinizi başka problemlere de göstersek." dedi.

SERDAR AZİZ CEVABI



Serdar Aziz'in affedilme ihtimaliyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Terim, "Serdar Aziz ile ilgili bilgim yok. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u seviyorum, teknik bir karar aldım ben. Yönetim bir karar alırsa, bu idari karardır, ondan sonra yapılacaklar bellidir. ben bu kararı aldım, yönetim de bir karar alırsa açıklar. İki tane karar var, sadece teknik değil, idari de karar var. Ben kararımı verdim, Serdar'ı devamlı A Milli Takım'da da oynatan benim. Çıkıp çok fazla konuşmuyoruz, herkes her yerde konuşmuyoruz, çünkü konuşursak biz gerçekleri söyleriz, bunu herkes biliyor. 26 Aralık'ta karar vermişiz, 26 Ocak'a gelmişiz. Yönetim derse 'Benim idari kararım budur' o zaman bakarız." ifadelerini kullandı.