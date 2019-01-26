Galatasaray İzmir'de 'altın' buldu!

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Yoğun yağmur altında oynanan maçta bir penaltı kaçıran Göztepe'nin iki topu direkten döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü mücadelenin 72. dakikasında Sinan Gümüş kaydetti. Göztepe, 57. dakikada Celso Borges ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Göztepe'de 79. dakikada Jerome'nin kafa vuruşu, 90. dakikada ise Yasin'in vuruşu direkten döndü.



Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarırken, Göztepe 22 puanda kaldı.



Galatasaray, ligin 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Gassama, Dk. 74 Poko, Dk. 90+3 Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş, Dk. 71 Marcao, Dk. 85 Mariano (Galatasaray)