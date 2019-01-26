Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi.
Rusya basınının haberine göre Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a gitmeyi kabul etti.
YA DEVRE ARASI YA DA SEZON SONU
İki takımın transfer için görüşmelere devam ettiği, Fernandes'in ya devre arasında ya da sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernandes, sezon sonunda gelirse Galatasaray, transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.
FATİH TERİM'İN FERNANDES YORUMU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçın ardından Fernandes hakkında sorulan soruya ''Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir.'' sözlerini kullanmıştı.
2014 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova takımına transfer olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Rus ekibiyle ligde 15 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist üretti. (Sporx)
- Öğretmenlere müjde! O ücretler artıyorİngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit!Erdoğan: Nerede bu öldürdüğüm akademisyenler?Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...ABD'den tüm ülkelere Maduro çağrısı: Bitirin!Rus basını duyurdu! 'Galatasaray'la anlaştı...'Galatasaray İzmir'de 'altın' buldu!Fatih Terim'den istifa açıklaması!Galatasaray forvet transferini bitirdiCHP'li isim hakkında suç duyurusu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:45 Güneş 08:13 Öğle 13:22 İkindi 15:57 Akşam 18:21 Yatsı 19:43
- 10°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 6°C Ankara
- 11°C Antalya
- 8°C Artvin
- 8°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 101.801 0.03
- Altın: 221,849 2.37
- Dolar: 5,2625 0.05
- Euro: 6,0040 0.82
Rus basını duyurdu! 'Galatasaray'la anlaştı...'
Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Dünya Bıyık Şampiyonu' yaşamını yitirdi
- İyi ki doğdun Ayşegül!
- Babasına karaciğeriyle umut oldu
- İmamın cübbesini çaldılar
- Barış Arduç ticarete atıldı
- Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu
- Ege Denizi'nde kırmızı alarm
- '10 yıldır işsizim'
- Acun'un kanalı TV8 küçülmeye gidiyor
- O da çiftçiliğe başladı
- Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
- Babam öldüğü gün büyüdüm
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.