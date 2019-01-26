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Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...

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Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...
Başkan Erdoğan, PKK'nın Kuzey Irak'ta Türk üssüne saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı' ifadelerini kullandı.
Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama... Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama... Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...

AK Parti'nin Gaziantep İl Teşkilatı'nın yemeğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin Türk üssüne saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

 

"BİR YANLIŞ YAPMAK İSTEDİLER SİHA'LARIMIZ HAVALANDI, DAĞILDILAR"

Erdoğan saldırıyla ilgili, "bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı" şeklinde konuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

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