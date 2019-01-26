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İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit!

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İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit!
Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Almanya hükümet sözcüsü, Venezuela'da 8 gün içinde seçime gidilmediği takdirde muhalefet lideri Juan Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını ifade ettiler.
İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit! İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit! İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendi geleceklerine özgürce karar vermeleri gerektiğini belirterek, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz" dedi.

 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

ALMANLARDA 8 GÜN VERDİ

 

Almanya'dan da diğer liderlerinkine benzer bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimlerin yapılmaması halinde Guiado'yu başkan olarak tanıyacaklarını söyledi.

BİR TEHDİT DOLU AÇIKLAMA DA İNGİLTERE'DEN

Üç Avrupa ülkesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da benzer açıklamada bulundu ve Venezuela'da 8 gün içinde şeffaf ve dürüst bir seçim olmaması durumunda  Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün ABD'nin başkenti Washington'da toplanıyor. Toplantıda, Latin Amerika ülkesindeki durum ele alınacak.

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