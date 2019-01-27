27 Ocak 2019 Pazar16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:22İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.801 0.03
  • Altın: 221,849 2.37
  • Dolar: 5,2625 0.05
  • Euro: 6,0040 0.82

Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var

»
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Irak'ın kuzeyinde yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili olarak, "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var
Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI

Türk Hava Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptı. Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler

VENEZUELA

ABD'nin baskısıyla AB değerleriyle çelişiyor. Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım.

KKTC ZİYARETİ

Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Amasya'da maden ocağında göçükAmasya'da maden ocağında göçükAmasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden sonuncusu da sağ olarak çıkarıldı.
Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara "Uçan Baluk" için çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan büyük müjde!Erdoğan'dan büyük müjde!Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.
Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.
Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıErdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Antalya'da yaşanan doğal afetin 100 milyon lira zarara yol açtığını açıkladı.
Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
  • Maduro'dan Türkiye'ye mesaj: Göreceksiniz...27 Ocak 2019 Pazar 17:48
  • Soylu tarihi yakalamayı duyurdu: Gözleri bağlı getirildi!27 Ocak 2019 Pazar 16:46
  • Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!27 Ocak 2019 Pazar 15:44
  • Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!27 Ocak 2019 Pazar 14:42
  • Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var27 Ocak 2019 Pazar 13:40
  • Telefonda görüştüler!27 Ocak 2019 Pazar 10:13
  • AK Parti'de manifesto şifresi 94 ruhu!27 Ocak 2019 Pazar 10:06
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk üssüne saldırı açıklaması27 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...26 Ocak 2019 Cumartesi 23:35
  • CHP'li isim hakkında suç duyurusu26 Ocak 2019 Cumartesi 18:41
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri