27 Ocak 2019 Pazar16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:22İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.801 0.03
  • Altın: 221,849 2.37
  • Dolar: 5,2625 0.05
  • Euro: 6,0040 0.82

Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!

»
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz.
Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!
Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler! Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler! Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen din görevlilerinin tercih edileceğini belirterek, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor." dedi.

 

Erbaş, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan "sigara" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararının bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu belirten Erbaş, sigaranın asrın felaketleri ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını kaydetti.

 

Erbaş, din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum.

Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."

Hac ibadetinin, müminin nefsine hakim olması noktasında bir nefis terbiyesi örneği olduğunu aktaran Erbaş, "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı. 

"VATANDAŞLAR ELİNDE SİGARA BULUNAN DİN GÖREVLİSİ GÖRMEK İSTEMİYOR"

Erbaş, sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak adına ciddi mücadele verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkili olduğunu söyledi.

Vatandaşların, elinde sigara bulunan bir din görevlisi görmek istemediğini söyleyen Erbaş, sigaranın nasıl bir tehlike olduğunu millete vaaz ve hutbelerde anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen en önemli vazifenin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi beş konuda korumamız gerekiyor. İnsanların aklını, nesli, canı, malı ve dini korumak. Şöyle bakıyorum, sigaranın cana, mala, nesle, akla ve dine zararı var çünkü bir bağımlılık meydana getiriyor. Din de bağımlılıklardan insanı uzaklaştırıyor. Zararlı olan bağımlılıklardan insanların uzak olması gerekiyor, din bunu emrediyor. Dolayısıyla bizim en önemli vazifelerimizden birisi de insana zarar veren şeylerden insanı korumak. Bu açıdan sigarayla mücadele konusunu bir vazife addediyoruz."

"DİN GÖREVLİLERİNİ HASSAS DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu konuda milletin desteğini beklediklerini ve din görevlilerini hassas davranmaya davet ettiklerini bildiren Erbaş, herkesin sigara bağımlılığından kurtulmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bizim ülkemizde sigaraya ödenen paranın miktarı 30 milyar doları buluyor. Bu, 150 milyar lira anlamına geliyor. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Sadece ülkemizde sigaraya ödenen paranın yarısı açlıktan ölecek olan insanlara verilse, o insanlar açlıktan kurtarılıyor. Sigara yerine binlerce okul, hastane yapılabiliyor. Binlerce aç ve açıkta olan mülteci insan, bulundukları konumdan kurtarılabiliyor ama maalesef sigara yüzünden ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için de bir o kadar daha para harcanıyor. Dolayısıyla bu kararımızı, bu büyük felaketle mücadelenin bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Amasya'da maden ocağında göçükAmasya'da maden ocağında göçükAmasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden sonuncusu da sağ olarak çıkarıldı.
Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara "Uçan Baluk" için çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan büyük müjde!Erdoğan'dan büyük müjde!Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.
Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.
Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıErdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Antalya'da yaşanan doğal afetin 100 milyon lira zarara yol açtığını açıkladı.
Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
  • Maduro'dan Türkiye'ye mesaj: Göreceksiniz...27 Ocak 2019 Pazar 17:48
  • Soylu tarihi yakalamayı duyurdu: Gözleri bağlı getirildi!27 Ocak 2019 Pazar 16:46
  • Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!27 Ocak 2019 Pazar 15:44
  • Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!27 Ocak 2019 Pazar 14:42
  • Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var27 Ocak 2019 Pazar 13:40
  • Telefonda görüştüler!27 Ocak 2019 Pazar 10:13
  • AK Parti'de manifesto şifresi 94 ruhu!27 Ocak 2019 Pazar 10:06
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk üssüne saldırı açıklaması27 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...26 Ocak 2019 Cumartesi 23:35
  • CHP'li isim hakkında suç duyurusu26 Ocak 2019 Cumartesi 18:41
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri