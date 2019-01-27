Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi. Güven yaptığı konuşmanın ardından kura çekimine geçildi.
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE;
AK Parti: 8. sıra
MHP: 10. sıra
CHP: 7. sıra
BBP: 5. sıra
DSP: 13. sıra
Demokrat Parti: 9. sıra
HDP: 12. sıra
Vatan Partisi: 4. sıra
Hür Dava Partisi: 6. sıra
İYİ Parti: 11. sıra
Saadet Partisi: 1. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi: 2. sıra
TKP: 3. sıra