Soylu tarihi yakalamayı duyurdu: Gözleri bağlı getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erzurum’da bin 535 kilo eroin yakalamasıyla Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık" dedi.

Bakan Soylu Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

''Terör ve uyuşturucu neredeyse paket program gibi birbirlerine can suyu veriyorlar" diyen Soylu, ''PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar. Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir" ifadelerini kullandı.

"ERZURUM'DA TARİHİ YAKALAMA"

Bakan Soylu, ''2018 Aralık ayı başında Erzincan’da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan bin 271 kilo eroin yakalamasını gerçekleştirdik. Yine 2018’in son günlerinde İpsala Sınır Kapısı’nda 1,5 ton esrar yakalandı. Ve iki gün önce Erzurum’da bin 535 kilo eroin yakalamasıyla Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu olayı kamuoyu ile paylaşmadık, işin ucuna ulaşmak istediler. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte işin organizatörü ve lideri de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçarken yakalandı ve polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirildi'' dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu’ya üzerinde narkotik şehitlerinin isminin yer aldığı bir plaket hediye edildi.