27 Ocak 2019 Pazar16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:22İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.801 0.03
  • Altın: 221,849 2.37
  • Dolar: 5,2625 0.05
  • Euro: 6,0040 0.82

Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!

»
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!
Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama! Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama! Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!

Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Türk üssüne dün yapılan provokatif saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

 

'PKK'NIN VARLIK GÖSTERDİĞİ BÖLGELER VURULDU'

Türkiye'nin bölgeye hava saldırısı düzenlemesinin tek sebebinin terör örgütü PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Hava saldırısında köyler mi hedef alındı? Hayır! PKK'nın varlık gösterdiği bölgeler vuruldu. Burada yaşananların tek bir sebebi var o da PKK'nın kendisidir." diye konuştu.  

 

'YAŞANANLARIN SEBEBİNİN PKK OLDUĞU GAYET AÇIKTIR'

Bölge halkının barışçıl bir şekilde gösteri düzenleme hakkının olduğunu ancak provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini belirten Barzani, şunları söyledi: 

"Türk üssüne gidip saldırmak çözüm değildir. Halkın gelip bizimle konuşması gerekiyor. PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez. Oradaki halka daha önce bazı bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulunduk ancak vatandaşlarımız bunu ihlal etti. Burada yaşananlarının sebebinin PKK olduğu gayet açıktır." 

'KOMŞULARA SALDIRMALARI KABUL EDİLEMEZ'

IKBY Başbakanı Barzani, kendi toprakları üzerinden komşu ülkelere saldırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "IKBY'nin siyaseti bu konuda gayet nettir; topraklarımızın komşularımıza saldırmak için kullanılmasına izin veremeyiz. Tarafların, IKBY topraklarından istifade ederek komşulara saldırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı. 

'BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ'

Barzani, terör örgütü PKK'yı işaret ederek, bazı tarafların bölge halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini dile getirdi. 

IKBY Başbakanı, "Halkımızın çıkarlarını göz ardı ederek komşu ülkelerimize saldırıyorlar. Topraklarımızı, güvenli bölge şeklinde kullanıp kamplarda silahlanıp komşularımıza saldırıyorlar ve bedelini biz ödüyoruz. Buna artık bir son verilmesi gerekiyor." dedi.

"OLAYIN SORUMLULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK" 

Terör örgütü PKK'nın DEAŞ'ın ortaya çıkmasından istifade ederek bölgede yayılmacı politika izlediğine de değinen Barzani, "Maalesef son 4-5 yıldır DEAŞ ile mücadele ederken bazı taraflarda bu durumdan istifade etti ve bölgede yayılmak istedi." diye konuştu. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Şeladize olaylarına ilişkin dün bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Barzani, "Sayın Bakan'a, olayı kışkırtanlar hakkında her türlü yasal işlemleri başlatacağımızı belirttim. Bu konuda bir komisyon oluşturup gerekli incelemeleri yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Amasya'da maden ocağında göçükAmasya'da maden ocağında göçükAmasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden sonuncusu da sağ olarak çıkarıldı.
Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar'dan önemli çağrıSelçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara "Uçan Baluk" için çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan büyük müjde!Erdoğan'dan büyük müjde!Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.
Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.
Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıErdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Antalya'da yaşanan doğal afetin 100 milyon lira zarara yol açtığını açıkladı.
Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
  • Maduro'dan Türkiye'ye mesaj: Göreceksiniz...27 Ocak 2019 Pazar 17:48
  • Soylu tarihi yakalamayı duyurdu: Gözleri bağlı getirildi!27 Ocak 2019 Pazar 16:46
  • Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!27 Ocak 2019 Pazar 15:44
  • Çok net açıkladı: Onlar artık sınava dahi giremeyecekler!27 Ocak 2019 Pazar 14:42
  • Bakan Çavuşoğlu: Saldırının arkasında PKK var27 Ocak 2019 Pazar 13:40
  • Telefonda görüştüler!27 Ocak 2019 Pazar 10:13
  • AK Parti'de manifesto şifresi 94 ruhu!27 Ocak 2019 Pazar 10:06
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk üssüne saldırı açıklaması27 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Erdoğan duyurdu: Bugün yine bir yanlış yapmak istediler ama...26 Ocak 2019 Cumartesi 23:35
  • CHP'li isim hakkında suç duyurusu26 Ocak 2019 Cumartesi 18:41
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri