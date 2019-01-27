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Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Antalya'da yaşanan doğal afetin 100 milyon lira zarara yol açtığını açıkladı.
Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı
Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

 

Antalya'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son günlerde yaşadığımız afetlerin ardından da Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. İlgili bakanlarım gerekli çalışmaları yaptı. İl tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan rüzgarlar, dev dalgalar gibi afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Bunlar için gereken önlemleri almak elimizdedir. 

Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. 

Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz. 

Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor. Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık.

AK Parti Türkiye ve Antalya'ya bugüne kadar hizmet etmiştir, yatırım yapmıştır, eser kazandırmıştır. İktidar ve belediye el ele vermek suretiyle bu eserleri kazandıracağız. Biz birileri gibi istismar siyasetiyle ayakta kalmaya çalışmadık. Biz CHP belediyesinden İstanbul'da dev, vahşi çöplükleri aldık. Sular akmayan bir İstanbul. Yalova'dan tanker geliyor Kuruçeşme'ye su getiriyordu. Biz Istıranca Dağları'nı delerek İstanbul'a suyu getirdik. 

2002 Kasımında milletimizin bize verdiği emaneti maziden atiye kurduğumuz köprüyle hep ileriye götürdük. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken, vatan topraklarının her karışının faydalanmasını sağladık. 81 ilimize ve 81 milyon vatandaşımıza hep aynı hizmeti götürdük. Türkiye'de her ilden, her ilçeden, her toplumsal kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir. 

CHP'YE EN GÜZEL CEVABI ANTALYA VERECEK

Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz. 

İŞTE ADAYLAR 

Akseki -İbrahim Özkan
Aksu - Halil Şahin
Demre - Süleyman Topçu
Döşemealtı - Emre Afacan
Elmalı - Ümit Öztekin
Gazipaşa - Adil Çelik
Gündoğmuş - Mehmet Özeren
İbradı - Hatice Sekmen
Kaş - Mutlu Ulutaş 
Kepez - Hakan Tütüncü
Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu
Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya 
Manavgat - Hasan Öz 
Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç 
Serik - Enver Aputkan
Alanya - Adem Murat Yücel (MHP)
Kemer - Yusuf Üras (MHP)
Korkuteli - Ömer Niyazi İşlek (MHP)
Finike - Nail Dülgeroğlu (MHP)

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