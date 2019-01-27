Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Akar, Kuzey Irak'ta üs bölgesine yönelik yapılan provokasyonla ilgili olarak, ''Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar

Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.

Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.