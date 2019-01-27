Erdoğan'dan büyük müjde!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.



'DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ, DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'



Türkiye yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarını vatandaşlara hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür” diyen Erdoğan, “Yıllar boyunca Türkiye’nin yoksulluğuna geri kalmışlığına bahane olarak imkanların yetersizliği gösterildi. Ne zamanki biz yönetimi devraldık işte o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil zihniyet zihniyet, kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yeraltından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. 3.5 kat Türkiye’yi büyüttük. Biz bu adımları atarken zihniyet değişti bugünlere geldik. Savunma sanayimizin yerli olarak yüzde 65’ini karşılıyoruz. İnsansız hava araçlarını, zırhlı taşıyıcılarını biz yapıyoruz. Birde insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz. Birkaç ay içinde bitecek dünyada örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.



2023 VURGUSU



“Eğitimde, sağlıkta şehir hastaneleri ile büyüyoruz” diyen Erdoğan, “16 sene önce havalimanımızı ne haldeydi. Turistler geldiğinde burada ne kepazelikler oluyordu. Hemen anında havalimanını büyüttük. Şimdi Gazipaşa’yı yaptık. Şimdi 3. havalimanını hazırlıyoruz. Analarınızın ayaklarının altını öpün, ana gibi yar olmaz. Ana başka. Geldiğimiz nokta önemli ama yeterli değil. Türkiye’nin orta üst gelişmişlik seviyesinden gelişmiş ülkeler sınıfına geçmesi bu şekilde mümkündür. Ne yapacağız edeceğiz 2023 hedeflerine ulaşacağız. Türkiye’de, onca engel, saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda trenimizi raydan çıkarmaya çalıştılar ama başaramadılar. Şuanda yüksek hızlı trenler çalışıyor. 81 ilin tamamında üniversite var. Nerelerden nerelere geldik. Antalya’da 5 üniversite var. Yatırımlarımızı dev projelerimizi askeri alt yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

'İNLERİNE GİRECEĞİZ'



"Terörle mücadelede nereden nereye geldik. İnlerine gireceğiz. Cudi’de inlerine girdik, Gabar’da inlerine girdik. Kandilde inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ve ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor, hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dünden çok daha kararlıyız. Ele ele vereceğiz. Antalya dünden bugün nasıl güzelse yarın bugünden daha güzel olacak.”



'HAZIR BEKLİYORUZ'



Cumhur İttifakı’ndan suistimal görülmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, ”Diğerlerinin hayatı suistimal. Son 16 yıldaki başarılarımızın sebeplerinden biri istikrar ve güvendir. Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman ülkeye istikrar ve güven hakim olmuşsa, demokrasimiz ve ekonomimiz kazanmış, ne zaman kaos ve karmaşa çıkmışsa hep birlikte kaybetmişiz. 14 seçimin tamamında başarıyla çıktı. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği kritik süreç, Türkiye’nin sahip olduğu istikrar ve güven ortamına daha sıkı sarılmamızı gerektiriyor. Ne milletimizin, ne ülkemizin artık hatırlamak istemediğimiz eski günlerin kavga,karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yoktur. Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Bizde ne yaptık kafalarına, kafalarına indik. İndik mi Cerablus’ta, Elbab’ta, Afrin’de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız” dedi.