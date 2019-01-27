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Trabzon Sivas'a takıldı!

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Trabzon Sivas'a takıldı!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzon Sivas'a takıldı! Trabzon Sivas'a takıldı! Trabzon Sivas'a takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İkinci yarısı yüksek tempoda geçen maçta Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un golünü 73. dakikada Arouna Kone kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 75. dakikada Abdülkadir Parmak attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'deki puanı 30 olurken, Sivasspor puanını 25'e çıkardı.

Sivasspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 86 Papp), Rybalka, Diabate (Dk. 80 Torje), Muhammet Demir (Dk. 69 Kone)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Goller: Dk. 73 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 74 Rodellaga (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadele karşılıklı ataklar şeklinde başladı. İlk 10 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.

Gelişen Sivasspor atağında Emre'nin pasında Muhammet topla buluştu. Muhammet ceza sahasında rakibiyle girdiği mcüadele sonraısnda yerde kaldı ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Muhammet'in sakatlığı için oyun durduktan sonra hakem VAR odasıyla iletişime geçti ancak karar değişmedi. Oyun kaldığı yerden devam etti.

İlk yarıda oyun daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. ilk yarıda skoru değiştirecek gol gelmedi ve Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha hareketli başladı. Ev sahibi ekip ikinci yarının başlamasıyla daha etkili oynamaya başladı.

ÖNCE DİREK, SONRA SİVASSPOR'UN GOLÜ GELDİ!

Kırmızı-beyazlı takım 64. dakikada Rybalka ile hücuma çıktı. Rybalka topla rakip sahada ilerledikten sonra ceza sahasının dışından çok sert bir şut çıkardı. Rybalka'nın şutunda kaleci Uğurcan'ın da temas ettiği top direkten geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sivasspor aradığı golü 73. dakikada buldu. Ziya, pasında topu Emre Kılınç ile buluşturdu. Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına girip topu arka direğe doğru ortaladı. Arka direkteki Kone yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Demir Grup Sivasspor 73. dakikada Kone'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR GOLE HEMEN CEVAP VERDİ! MÜTHİŞ ŞUT

Trabzonspor golün ardından hemen rakip sahada pozisyon aramaya başladı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme'nin çevirdiği topu Rodallega ceza sahasının dışına doğru açtı. Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Parmak ceza yayı üzerinden yaptığı müthiş vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu. Trabzonspor 75. dakikada Abdülkadir Parmak'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

 

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI

Trabzonspor golden sonra da baskısını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte 83. dakikada Nwakaeme'nin, 84. dakikada Ekuban'ın vuruşlarında top direkten geri döndü.

Kalan sürede iki ekip de pozisyonları değerlendiremedi. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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