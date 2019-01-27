Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrı

Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı.
MÜHENDİS VE PİLOTLARA ÇAĞRI
2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek ,"Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.
'HEYECANIMIZA ORTAK OLMAK İSTEYEN...'
Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, ''Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek'' ifadelerini kullanmıştı.
- Amasya'da maden ocağında göçükBahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalarCHP'de flaş istifa!Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrıTrabzon Sivas'a takıldı!Erdoğan'dan büyük müjde!Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladıIrak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!Maduro'dan Türkiye'ye mesaj: Göreceksiniz...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:45 Güneş 08:13 Öğle 13:22 İkindi 15:57 Akşam 18:21 Yatsı 19:43
- 9°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 3°C Ankara
- 9°C Antalya
- 8°C Artvin
- 8°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 101.801 0.03
- Altın: 221,849 2.37
- Dolar: 5,2625 0.05
- Euro: 6,0040 0.82
Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrı
Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Dünya Bıyık Şampiyonu' yaşamını yitirdi
- İyi ki doğdun Ayşegül!
- Babasına karaciğeriyle umut oldu
- İmamın cübbesini çaldılar
- Barış Arduç ticarete atıldı
- Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu
- Ege Denizi'nde kırmızı alarm
- '10 yıldır işsizim'
- Acun'un kanalı TV8 küçülmeye gidiyor
- O da çiftçiliğe başladı
- Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
- Babam öldüğü gün büyüdüm
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.