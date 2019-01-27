Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi sağ olarak çıkarıldı.
27 Ocak 2019 Pazar16 C.Evvel 1440
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Amasya'da maden ocağında göçük
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