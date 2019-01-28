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Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor

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Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun erteleme maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak.
Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, yarın sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı.

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Kura çekimi 30 Ocak'ta
Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

 

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Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyorTürkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyorZiraat Türkiye Kupası son 16 turunun erteleme maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak.
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