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Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı

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Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, "Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı, bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yeterliydi ama bu kadarmış. Sivasspor'u tebrik ediyorum." dedi.
Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, futbolcularının Trabzonspor maçındaki iyi oyununun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Sivasspor ile Trabzonspor yenişemedi 

Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iyi mücadele ederek güzel oynadığını belirtti.

Gole kadarki bölümde pozisyon olabilecek çok sayıda atakları olduğuna dikkati çeken Uzğur, "Geçen haftadan sonra oyuncularımızın gayreti, iyi oyunu bizi sevindirdi. Golü bulduktan sonra ilk topta golü yememiz, psikolojik olarak bizi biraz geriletti, Trabzonspor'u daha da morallendirdi." dedi.

Uzğur, son bolümde iki takımın da gol fırsatları bulduğunu dile getirerek, "Böyle maçlarda kaybedebilirsiniz de ama berabere kaldık. Önemli olan aldığımız puandır. Oyuncularımızın gösterdiği gayret bundan sonraki maçlarda bize moral oldu. Bundan sonra içeride daha başarılı maçlar oynayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ünal Karaman'dan oyuncularına övgü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Yaşadıkları talihsiz sakatlıklar ve İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden oyuncuları dolayısıyla kadroda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Bu oyuncu grubu, 12 günde 4. müsabakasını oynadı. Bu 12 günlük süre içerisinde 2-3 oyuncumuzun sakatlık kaynaklı antrenman eksikliği oldu. Buna rağmen oyunun bitiş düdüğüne kadar bıkmadan, usanmadan, yılmadan, 'yorulduk' demeden, bitkin düşene dek mücadele verdiler. Sonuçta arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamasak da özel bir övgüyü, alkışı hak ediyorlar. Tekrar tebrik ediyorum."

Karaman, kendilerine yakışmayan basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Tamam yediğimiz gol öncesi pozisyon faul değil ama bu bizim konsantrasyon kaybı yaşamamıza sebep değil. Konsantrasyon kaybımız bizim için handikap. 1-1'den sonra bulduğumuz çok net pozisyonlar var. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı, bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yeterliydi ama bu kadarmış. Sivasspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakeminin yönetimin sorulması üzerine Karaman, yapılan hataların kendilerine pahalıya mal olduğunu dile getirdi.

Maçın hakemi ile karşılaşmadan sonra konuştuğunu aktaran Karaman, "Elbetteki bir art niyet aramamız söz konusu değil ama pozisyon önümde o kadar net ki oyuncum geliyor topa vuruyor. Net görüyorum pozisyonu ama rakibe olmuş gibi algıladı. Pozisyonu da iyi sezdiğini düşünmüyorum. Böyle bir karar sonrası gol yememiz bizim adımıza talihsizlik." diye konuştu.

"Mirasyedi gibi kullanmayacaklar"
Karaman, her şeye rağmen takım olarak maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar konsantrasyon kaybı yaşamamaları gerektiğinin altını çizdi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar kolay bir hadise değil, 12 günde dördüncü müsabakayı oynuyor bu oyuncular. Hiç dinlendirme fırsatımız olmadı. Belki arkadaşlar gelene kadar yine oynayacaklar ama arkadaşlarının kendilerine bıraktığı takımı mirasyedi gibi kullanmayacaklar. Aynı bayrağı aldıkları yerden devam ettirecekler, onların katılımıyla inşallah daha güçlü bir takımımız olacak."

"Mazeret üretmeyeceğiz"
Maçta Trabzonspor'un tek golünü atan Abdulkadir Parmak'ın ve genç oyuncuların performansının sorulması üzerine de Karaman, bu oyuncuların kendileri için çok değerli olduğunu ve Abdulkadir'in bugün görevini yaptığını belirtti.

Ünal Karaman, mazeret üretmediklerini vurgulayarak, "Sahaya çıkan bir kadromuz var. Onlar yüreklerini patlatıncaya kadar koşacaklar, mücadele edecekler, gayret gösterecekler. Takımımızın karakteri bu. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz. Arkadaşların katılımıyla daha güçlü bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

"3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının gole kadar istediği oyunu sergilediğini belirtti. 

Golü de bulduklarını aktaran Keleş, hemen gol yemelerinin moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti. 

Rakipleri Trabzonspor'un golle moral kazandığını dile getiren Keleş, "Ondan sonraki oyunda kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız." dedi.

Sivasspor'un evinde mağlup olmayan bir takım olduğunu anımsatan Keleş, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybettikleri oyundan sonra Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini vurguladı.

Galip gelmek için her şeyi yaptıklarının altını çizen Keleş, kazandıkları 1 puanın değerli olduğunu aktardı.

Karşılaşma hakemlerinin yönetiminin sorulması üzerine Keleş, "Hakemlik bir şey yoktu. Bizim de tepki gösterdiğimiz maçlar oluyor ama sonuçta VAR var, her pozisyona bakıyorlar. Her pozisyonu inceliyorlar. Hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hakemi konuşmaya gerek yok. Seyredenler güzel bir oyun izlediler. Paylaşılan puanlar vardı, öyle değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Hakan Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

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