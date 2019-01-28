Güngören'de bir alkollü içecek fabrikasında kısa bir süre önce yangın çıktı. Yangının fabrikanın yemekhanesinde başlayarak çatısına sıçradığı ve tankların bulunduğu alanda da yangının devam ettiği bildiriliyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale ediyor.
28 Ocak 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
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İstanbul'da korkutan yangın!
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