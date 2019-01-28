Kaymakamlık bursu FETÖ/PDY'ye kaynak olarak aktarılmış

Erzurum'daki FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski Ağrı vali yardımcısı Kamil Aksoy hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski Ağrı vali yardımcısı Kamil Aksoy'un Pınarbaşı Kaymakamı olduğu dönemde, kaymakamlık bütçesinden başarılı öğrencilere burs olarak verilen paraların örgüte kaynak olarak aktarıldığı belirtildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan Kamil Aksoy hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, Aksoy'un 28 Ağustos 2012-22 Temmuz 2015 tarihleri arasında Kayseri'de Pınarbaşı Kaymakamlığı, 23 Temmuz 2015-5 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum'da Karayazı Kaymakamlığı ve 5 Eylül 2017'den sonra da açığa alınana kadar Ağrı vali yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Aksoy'un, Pınarbaşı Kaymakamlığı yaparken Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede faaliyet gösteren FETÖ/PDY ile bağlantılı kurum ve kuruluşlara maddi kaynak aktardığı iddiasına değinilen gerekçeli kararda bu konuda çok sayıda tanık beyanına yer verildi.

Tanık M.Y. beyanında, o dönem kaymakamlık tarafından çocuklara dershane yardımı yapılacağının duyurulduğunu aktardı.

Kendisinin de çocuğuna dershane yardımı yapılması için dilekçe ile kaymakamlığa başvurduğunu anlatan M.Y, şunları kaydetti:

"Kaymakamlıktan aradılar ve paranın yattığını söylediler. Kendisini dershane görevlisi diye tanıtan biriyle bankadan parayı çekmeye gittik. Parayı çekip bu şahsa verdim, parayı hiç görmedim. Parayı dershaneye yatıracağını söylediler ve kaydı gerçekleştirdiler. 2013'te ilçede bir dershane vardı, çocuğumu oraya gönderdim ve yaklaşık 3 ay devam etti. Çocuğumu FETÖ/PDY ile bağlantılı dershaneye hiç göndermedim. Bu dershane eğer FETÖ/PDY'nin ise bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yoktu. İsim olarak dönemin kaymakamı Aksoy ile ilgili bize bir şey söylenmedi. Dershaneye gönderecek durumumuz olmadığı için çocuğumun okulundan kaymakamlık tarafından yardım yapılacağı söylendi. Tamamen okulun yönlendirmesiyle çocuğumu dershaneye gönderdim.''

Kaymakamlık ve dershane personeli paraları almış

Tanık M.M. de ifadesinde çocuğunun eğitim gördüğü okuldan arayan kişinin başarılı öğrencilere kaymakamlıkça burs verildiğini söylediğini kaydetti.

Çocuğu için kaymakamlıktan verildiği belirtilen burs parasını hiç görmediğini aktaran M.M, "Kaymakamlıktan yanımıza birini verdiler, onlarla gidip parayı çektik ancak orada parayı bizden aldılar. Daha sonra çocuğumun dershaneye kaydını yaptılar. Yaklaşık 2-3 ay dershaneye devam etti daha sonra bıraktı. Dershanenin FETÖ/PDY'ye bağlı olup olmadığını bilmiyordum. Çocuğumu bu dershane dışında başka hiçbir dershaneye göndermedim." ifadesini kullandı.

"Çocuğuma burs olarak verilen parayı hiç görmedim"

Tanık C.K, okuldan aranarak kaymakamlıktan öğrencilere burs verildiğinin söylendiğini anlatarak, "Çocuk için verildiği öne sürülen parayı hiç görmedim. Kaymakamlık parayı kime verdi, dershaneye kayıt nasıl oldu bilmiyorum. Fakat çocuğumun dershaneye kaydını yaptılar." diye konuştu.

Kararda, tanıkların beyanlarının benzer nitelikte olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Tanık beyanlardan anlaşılacağı üzere Pınarbaşı ilçesinde kaymakamlık, okul yönetimi ve FETÖ/PDY'ye ait Anafen Dershanesi görevlilerince organize edildiği anlaşılan yöntemle, başarılı öğrencilerin dershaneye gitmeleri karşılığında kaymakamlık bütçesinden öğrenci başına 900 liranın Anafen Dershanesine aktarıldığı anlaşılmıştır. Bu paranın fiilen velilere ödenmediği, banka aracılığıyla ya da elden verilerek dershane hesaplarına aktarıldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin bir kısmının 2-3 hafta, 1-2 ay gibi kısa sürelerde dershaneye gittikleri sonrasında bıraktıkları fakat paranın tamamının Anafen Dershanesine aktarılarak örgüte kaynak temin edildiği anlaşılmıştır."

Kamil Aksoy ise savunmasında, görev yaptığı ilçede makamına gelerek öğrencilerin Pınarbaşı'nda bulunan FETÖ'yle bağlantılı dershaneye vakıf yardımı ile gönderilmesi için kendisine teklifte bulunduklarını ve kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.

Yavuz'un örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun aktarıldığı kararda, ByLock hesabının kullanıcı adının "nursima17", şifresinin "ömer2525" olduğu, nüfus kaydında Aksoy'un "Nursima" ve "Ömer" isminde çocuklarının olduğu, Nursima'nın 17 Kasım'da doğduğu belirtildi.

"Kendini bağlı hissettiği kişilerden emir, talimat ve görüş aldı"

Kararda, "Harun" kod adlı "Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı" ile "Birol" adlı "Erzurum mülkiye imamı" arasındaki ByLock yazışmalarıyla ilgili olarak şunlara yer verildi:

"Yazışma tutanaklarının anlaşılacağı üzere Aksoy'un mülki idare amirliği görevini yürüttüğü sırada FETÖ/PDY yapısı içinde yönetici pozisyonunda olduğu anlaşılan imam-abi gibi vasıflandırılan kişilerden emir ve talimat aldığı, görevini anayasa, kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde devletin onur ve saygınlığına yakışır bir biçimde yürütmesi gerekirken yönetimle hiçbir bağı olmayan ancak örgütsel yapı içerisinde kendini bağlı hissettiği kişilerden emir, talimat ve görüş aldığının anlaşıldığı ve bu durumun kendisinin de örgüt hiyerarşisi içerisinde terör örgütü mensubu olduğunun kabulünü göstermektedir."

Kararda, Aksoy'un ayrıca tanık beyanına göre üniversite döneminde ve mezun olduktan sonra örgüt evlerinde de kaldığı aktarıldı.

Kararda, Aksoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildiği ve hükümle tahliye olduğu belirtildi.