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Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden de çekiliyor

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ABD ve Taliban arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat’ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden de çekiliyor
Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden de çekiliyor Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden de çekiliyor Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden de çekiliyor

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, "Taraflar, 25 Şubat’ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı" dedi.

 

ABD ASKERLERİNİN ÜLKEDEN AYRILMASI MADDESİ KONULDU

Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin ülkeden ayrılması maddesi yer aldı.

 

Reuters'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Afganistan'da kalıcı askeri varlığı istemediği bilgisine yer verildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı.

REUTERS

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