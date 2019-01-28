28 Ocak 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:12Öğle 13:22İkindi 15:58Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 15°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 102.705 0.89
  • Altın: 221,242 -0.27
  • Dolar: 5,2885 0.49
  • Euro: 6,0384 0.57

Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması!

»
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin Adana mutabakatını sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.
Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması!
Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması! Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması! Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması!

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin ardından gündeme gelen Adana mutabakatının Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

 

Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik sorunu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve sonrasında ABD'ye sadık alt birimlerin bu bölgelerden çekilecek olması nedeniyle doğdu. Bu koşullar altında vakum yaşanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve Suriye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını kullanmasını tamamen mümkün görüyoruz" dedi.

"ESED REJİMİ DE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI"

Lavrov, Esed rejiminin de sınır güvenliğinin sağlanması için bu mutabakat temelinde çalışmaya hazır olduğu açıklamasını yaptığını belirtti.

"İDLİB'DEKİ NUSRA VARLIĞI TÜRK-RUS MUTABAKATINI İHLAL EDİYOR"

Bu arada Lavrov, El Nusra militanlarının İdlib'deki varlığının Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını ihlal ettiğini belirtti.

Lavrov, "İdlib'de terör yuvasının var olmaya devam ettiği çok açık bir gerçek ve Suriyeli meslektaşlarımız, bunun kökünü kazımakta kararlı olduğunu teyit etti. Gerilimi azaltma bölgesi çevresinde silahsızlandırılmış bölge kurulması da dahil olmak üzere Türk-Rus İdlib mutabakatında öngörülen adımları atmaya biz de hazırız. Ancak El Nusra ve yeni uzantısı Heyet Tahrir el-Şam'ın İdlib'in büyük bölümünü ele geçirmiş olması, İdlib'deki sorunu çözmek için varılan mutabakata uygun değil" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması!Rusya'dan yeni Adana mutabakatı açıklaması!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin Adana mutabakatını sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.
Kaymakamlık bursu FETÖ/PDY'ye kaynak olarak aktarılmışKaymakamlık bursu FETÖ/PDY'ye kaynak olarak aktarılmışErzurum'daki FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski Ağrı vali yardımcısı Kamil Aksoy hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.
Valiliklere market talimatıValiliklere market talimatıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market fiyatlarındaki artışa ilişkin, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” dedi.
İstanbul'da korkutan yangın!İstanbul'da korkutan yangın!Güngören'de bulunan alkollü içki fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 4 milyon Suriyeli için...Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 4 milyon Suriyeli için...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuştu.
Arif Nihat Asya kimdir? Bayrak şairinin yaşam öyküsüArif Nihat Asya kimdir? Bayrak şairinin yaşam öyküsüArif Nihat Asya kimdir? Bayrak şairinin yaşam öyküsü
  • Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesi28 Ocak 2019 Pazartesi 12:04
  • Sigara içen imam olamayacak28 Ocak 2019 Pazartesi 09:38
  • 'Artist olmak için' midibüse çıktı, gözaltına alındı28 Ocak 2019 Pazartesi 09:23
  • Amasya'da maden ocağında göçük27 Ocak 2019 Pazar 23:02
  • Selçuk Bayraktar'dan önemli çağrı27 Ocak 2019 Pazar 22:59
  • Erdoğan'dan büyük müjde!27 Ocak 2019 Pazar 22:57
  • Irak'taki provokasyon sonrası Akar sınırda!27 Ocak 2019 Pazar 20:55
  • Erdoğan, Antalya'daki felaket sonrası bilançoyu açıkladı27 Ocak 2019 Pazar 19:52
  • Irak'taki alçak provokasyon sonrası Barzani'den ilk açıklama!27 Ocak 2019 Pazar 18:51
  • Maduro'dan Türkiye'ye mesaj: Göreceksiniz...27 Ocak 2019 Pazar 17:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri