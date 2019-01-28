CHP'de sürpriz istifa!

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP Parti Meclisi Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

MARMARİS İLÇE YÖNETİMİ DE İSTİFA KARARI ALMIŞTI

MARMARİS’te, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi’nin (PM), Marmaris’te 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar’ın yerine Mehmet Oktay’ı aday göstermesi bazı tepkilere neden oldu. PM’nin bu kararının ardından CHP Marmaris İlçe Örgütü, bu sabah toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay ile asil ve yedek toplam 31 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partilerinden istifa etme kararı aldı. Karar basın açıklamasıyla kamuoyuna da duyuruldu.