Fenerbahçe'den Islam Slimani kararı!



Fenerbahçe, Islam Slimani ile yollarını resmen ayırıyor.



Bip Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Islam Slimani'yi Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna almayacak. Islam Slimani'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, Cezayirli oyuncunun kiralık kontratını fesh ederek tekrar Leicester City'e gönderecek.



Daha önce kontratını fesh etmek için Fenerbahçe'den tazminat ve bu sezonun maaşının kalan kısmını da isteyen Slimani'nin, Cardiff City'nin transfer teklifi üzerine bu isteğinden de vazgeçtiği anlaşıldı.



FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYORDU



İngiliz futbolcu menajeri Martin Cockshaw'ın ortaya attığı iddiaya göre; Leicester, Fenerbahçe'ye Slimani'nin kiralık sözleşmesini iptal etme önerisinde bulundu. Slimani'nin de moralinin oldukça bozuk olduğu ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediği basına yansıdı.



SALA'NIN YERİNE ISLAM SLIMANI



Nantes'tan kulüp rekorunu kırarak 17 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Emiliano Sala'nın Manş Denizi üstünde kaybolması sonrası forvet arayışlarına giren Cardiff City'nin Islam Slimani için Leicester ile görüştüğü, Fenerbahçe'nin de Slimani'yi bırakmayı kabul etmesi halinde bu kiralık transferin önünde tek bir engel kalacağı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin daha önce de Slimani'yi Leicester'a geri göndermek istediği ancak 30 yaşındaki Cezayirli futbolcunun tazminat ve komisyon istediği gündeme gelmişti. Şayet, Slimani'nin de Cardiff City'e gitmeyi kabul etmesi halinde bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi.



LEICESTER CITY'NİN TRANSFER REKORU



Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atan Islam Slimani, 30.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Leicester City'nin halen en pahalı transferi konumunda bulunuyor.



"ISLAM SLIMANI DENİLEN ÇÖP..."



Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de bu sezon 444 dakikada bir gol atabilen Slimani'yi sert sözlerle eleştirdi.



Slimani ile ilgili 'çöp' ifadelerini kullanan Serdar Ali Çelikler "Slimani denilen çöp, her maç olduğu gibi Ümraniyespor karşısında da iki tane net kafa vuruşu imkanından yararlanamadı. Fenerbahçe'nin adam gibi bir santrforu olsa bugün 4-5 puanı fazla olur, kupada da bu berbat sonucu almazlardı. Ama Ali Koç ve pek sevgili manevi kardeşi Demiyın'ı santrafor düşünmüyor, Ayew'in tapusunu almak istiyor. Yani futbol aklı yok ve işin kötüsü bu aklın kesin değişmesi gerektiğini de göremeyen bir başkan var." dedi.