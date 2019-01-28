Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş jeti SU-27'nin, ABD'nin anti-yüzey ve denizaltısavar savaş uçağı Boeing P-8A Poseidon'u Baltık Denizi üzerinde önleme yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş jeti SU-27'nin, ABD'nin anti-yüzey ve denizaltısavar savaş uçağı Boeing P-8A Poseidon'u Baltık Denizi üzerinde önleme yaptığını duyurdu.

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hedefe önleme yapılması için Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Hava hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, bunun ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı olduğunu tespit etti" ifadelerine yer verildi.

ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşması sonrası Rus Su-27'nin sorunsuz bir şekilde daimi üssüne geri döndüğü kaydedildi.