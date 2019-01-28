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Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş jeti SU-27'nin, ABD'nin anti-yüzey ve denizaltısavar savaş uçağı Boeing P-8A Poseidon'u Baltık Denizi üzerinde önleme yaptığını duyurdu.
Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler
Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş jeti SU-27'nin, ABD'nin anti-yüzey ve denizaltısavar savaş uçağı Boeing P-8A Poseidon'u Baltık Denizi üzerinde önleme yaptığını duyurdu.

 

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hedefe önleme yapılması için Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Hava hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, bunun ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı olduğunu tespit etti" ifadelerine yer verildi.

ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşması sonrası Rus Su-27'nin sorunsuz bir şekilde daimi üssüne geri döndüğü kaydedildi.

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