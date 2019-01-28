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Fener kendini hatırladı!

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Fener kendini hatırladı!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Fener kendini hatırladı! Fener kendini hatırladı! Fener kendini hatırladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

 

Fenerbahçe'nin gollerini 2 ve 31. dakikada Mehmet Ekici, 86. dakikada Mehmet Topal atarken, Evkur Yeni Malatyaspor'un golleri 28. dakikada Mina ve 45. dakikada Donald'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 20 puana yükselerek 14. sırada yer aldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

 

Fenerbahçe gelecek hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 67 Moses), Mehmet Ekici (Dk. 84 Valbuena), Dirar, Ayew (Dk. 80 Eljif Elmas), Soldado

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic (Dk. 67 Ahmed Ildız), Guilherme, Adem Büyük (Dk. 46 Bifouma), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 78 Pereira)

Goller: Dk. 2 ve 31 Mehmet Ekici, Dk. 86 Mehmet Topal (Fenerbahçe), Dk. 28 Mina, Dk. 45+3 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 22 Guilherme, 45+2 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Soldado, Dk. 36 Mehmet Topal, Dk. 45+2 Mehmet Ekici, Dk. 51 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 59 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)

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