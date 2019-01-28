Adım adım şampiyonluğa!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı.
19. maçında 12. galibiyetini alan dakikada Edin Visca ve 84. dakikada Eljero Elia'dan geldi.
M.Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
M.Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xxx, Clichy xxx, Emre xxx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Visca xxx, Arda Turan xxx (Elia dk. 73 xxx), İrfan Can xx (Soner Aydoğdu dk. 68 xx), Robinho xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Demba Ba, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau x (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka xx, Tarkan x, Trezeguet x, Eduok x (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic x (Heitnz dk. 46 xx), Koita x
Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)
Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)