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MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak

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MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak

Bakanlığın internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına  ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel  öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına  ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim  Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda  özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir  mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel  öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı  yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun  öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve  yetiştirme kursları verilmeye devam edecek."

Duyuruda, kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim  programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir  çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

TEMEL LİSELER KAPANIYOR

Duyuruda, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler  de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi  tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk  sınavı yapılmayacak." ifadesi kullanıldı.

Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel  ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin  yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve  öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük  çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

TEŞVİK KADEMELİ KALDIRILACAK

Duyuruda ayrıca, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve  öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında  açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç  olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan  itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel  okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği  verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim  gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek."

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