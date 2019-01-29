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Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!

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Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, tartışma çıkarmıştı, şimdi de canlı yayına katılarak kendini savundu.
Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!
Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor! Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor! Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!

Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.

 Şengör yeni yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine ve yakılmasına karşı olduğunu söyledi. 

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