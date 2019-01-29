Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!

Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.
Şengör yeni yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine ve yakılmasına karşı olduğunu söyledi.
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Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.
Şengör yeni yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine ve yakılmasına karşı olduğunu söyledi.