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Sahaya okunmuş pirinç attı!

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Sahaya okunmuş pirinç attı!
Dün oynanan Fenerbahçe- Malatyaspor karşılaşmasında objektiflere ilginç bir kare yansıdı.
Sahaya okunmuş pirinç attı! Sahaya okunmuş pirinç attı! Sahaya okunmuş pirinç attı!

Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Malatyaspor müsabakasında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada adeta gündem oldu.

Aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını çileden çıkartan Fenerbahçe , kötü gidişatı yenmek için Malatyaspor karşısına mutlak 3 puan için çıktı.

Stadı dolduran taraftarlardan bir tanesinin daha önceden okunmuş olan pirinçleri sahaya atıp dua etmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte o taraftar

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