Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Malatyaspor müsabakasında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada adeta gündem oldu.
Aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını çileden çıkartan Fenerbahçe , kötü gidişatı yenmek için Malatyaspor karşısına mutlak 3 puan için çıktı.
Stadı dolduran taraftarlardan bir tanesinin daha önceden okunmuş olan pirinçleri sahaya atıp dua etmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
İşte o taraftar
29 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Sahaya okunmuş pirinç attı!
Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Malatyaspor müsabakasında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada adeta gündem oldu.
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