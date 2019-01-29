Sahaya okunmuş pirinç attı!

Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Malatyaspor müsabakasında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada adeta gündem oldu.



Aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını çileden çıkartan Fenerbahçe , kötü gidişatı yenmek için Malatyaspor karşısına mutlak 3 puan için çıktı.



Stadı dolduran taraftarlardan bir tanesinin daha önceden okunmuş olan pirinçleri sahaya atıp dua etmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.



İşte o taraftar



