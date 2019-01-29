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7 aydır bu kabusla yaşıyorlar

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi’nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı.
7 aydır bu kabusla yaşıyorlar
7 aydır bu kabusla yaşıyorlar 7 aydır bu kabusla yaşıyorlar 7 aydır bu kabusla yaşıyorlar

Tek çocuklu Altındağ Ailesi, Fatih Mahallesi 75’inci Yıl Bulvarı’ndaki iki katlı müstakil evlerine 7 aydır yapılan 7 taşlı saldırı nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evlere temizliğe giderek yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ve oğlu Ersin Altındağ’ın (14) geçimini sağlayan Perihan Altındağ, saldırılara isyan etti. Altındağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan taşlı saldırıya karşı güvenlik kamerası taktırdığını, ancak yine de evlerinin camlarının taşla kırılmasına devam edildiğini söyledi. Anne Altındağ, Şehzadeler İlköğretim Okulu 8’inci sınıfa giden oğlu Ersin Altındağ’ı sürekli okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

’KAMERAYA RAĞMEN YİNE KIRDILAR’

Camları ilk kırıldığında mahallede bomba patladığını sanan Perihan Altındağ, "Bu olaylar 7 ay önce, Temmuz ayı başında başladı. Bir gün sabaha karşı bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik. Çıkıp, dışarıya baktık. Ancak, o ana kadar kendi evimize karşı bir saldırı olacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Komşular da dışarıya çıkmışytı. Baktık ki bizim evin camı taş atılıp, kırılmış. Polisi arayıp, şikayetçi olduk. İki gün sonra tekrar taş atıp, camı kırdılar. Bunun üzerine güvenlik kamerası taktırdık. Kameraya rağmen yine camlarımızı kırmaya devam ettiler. Bu sefer polise güvenlik kamerası görüntülerini götürdük. Balkonumuza girdiler, hırsız zannettik. Balkona demir korkuluk taktırdık. Bu sefer de demir korkulukların arasından taş atıp camları kırmaya devam ettiler" dedi.

’CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANSIN’

Yaşananlar karşısında psikolojilerinin bozulduğunu belirten anne Altındağ, "Bir gece yarısı yine geldiler. Yine camımızı kırmışlar. Hayatımız karardı. Psikolojimiz bozuldu. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Şüphelilerden birinin yüzünü ceketiyle kapatırken görüntüsü var fakat bir türlü yakalanamıyor. Kimseye güvenimiz kalmadı. Bu evde 30 yıldır oturuyoruz. Başkalarının evlerine temizliğe gidiyorum. Bundan hiç utanmıyorum. Ama kazancımı cam parasına veriyorum. Oğlumu okula götürüyorum, kapısında bekliyorum. Can güvenliğimiz yok. Vergimi veriyorum, vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Ben bu devlete görevimi yaparken, tek isteğim can güvenliğim. Artık yakalasınlar şunları" diye konuştu.

Perihan Atındağ, husumet yaşadıkları kimse bulunmadığını da belirtip, "Bunu kimin yaptığını biz de merak ediyoruz" dedi.

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