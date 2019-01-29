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ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama
ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama

ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Devlet Başkanı  Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet  Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı.

 

Maduro, ABD'nin Venezuelalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya  yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu  Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo  yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle  anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın  çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." diye konuştu.

Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet  başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda  alındığını söyledi.

 

 Maduro, ABD'deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf  değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul  etmediğini dile getirdi.

Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, "Ülkedeki birçok  muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu  biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezuela'da olacaklardan sorumlu  olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma  vaktidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna  dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız.  Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri  dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam  edecektir." şeklinde konuştu.

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