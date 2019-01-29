HTŞ kendini feshediyor

Türkiye öncülüğünde yürütülen diplomasi sayesinde katliamın eşiğinden dönülen İdlib’te yeni bir dönem başlıyor. Suriye’nin Akdeniz’e açılan kapısı olan ve 2015’ten bu yana muhalifler tarafından kontrol edilen 10 bin kilometrekarelik kentte, HTŞ üyelerinin ÖSO bileşenlerinden Feylak el Şam’a geçmesi sağlanacak. Tartışmaların sürdüğü İdlib’te atılacak ikinci adım ise HTŞ’nin feshedilmesi ve grup içerisindeki tüm yabancıların Suriye’den çıkarılması olacak. ÖSO bileşenlerinden Nureddin Zengi Tümeni Sözcüsü Tarık Muharrem, bölge genelinde 15 bine yakın HTŞ üyesinin bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün, Türkiye destekli bir operasyonda ÖSO saflarına katılacağını iddia etti. Suriyeli muhalif gruplara göre bölge için en büyük tehdit ise Suud, Mısır, Ürdün, BAE, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden gelen “Ensar el Din” ve “Huras el Din” gibi ithal yapılanmalar.

ÖSO BÖLGEDE FİİLEN BİTTİ

Yeni şafak'ta yer alan habere göre; İdlib, Halep kırsalı ve Lazkiye bölgesinde ÖSO’nun fiilen bittiğini söyleyen Tarık Muharrem, HTŞ ile yaşanan çatışmalar sonrası Nureddin Zengi Tümeninin bölgeyi tamamen terkedip Zeytin Dalı bölgesine çekildiğini belirtti. Bölge genelinde Feylak el Şam, Ceyş el Nasr, Ahraru Şam, Ceyş el İzze ve Ceyş el İdlib dışında ÖSO grubu kalmadığını kaydeden muhalif sözcü, halen Cisr el Şugur’da Türkistan Camaati, Harem, Salkin ve Kefertaharim’de Ensar el Din grubu, Sermin’de ise Huras el Din’in etkin olduğunu, bu yapıların da HTŞ bünyesinde yer aldığını ve üyelerinin tamamına yakınının farklı ülkelerden gelen kişilerden oluştuğunu anlattı. İç savaş sürecinin en büyük muhalif gruplarından Ahraru Şam Eriha’da kısmi alanda tutunmaya çalışırken, Ceyş el İzze ve Ceyş el Nasır ise HTŞ gözetiminde Morek, Kahira, Tiybet İmam ve Kefer Nubuse’de sıcak hatlardaki varlığını sürdürüyor. Eski Kabe İmamı Suudlu Muheysini ve Ahraru Şam eski lideri Ebu Cabir yönetimindeki gruplar da HTŞ bileşeni olarak İdlib’te savaşıyor.

80 BİN KİŞİLİK MİLLİ ORDU

Yeni Şafak’a bilgi veren Suriyeli üst düzey bir muhalif kaynak, Türkiye ile ortaklaşa hazırlanan planın detaylarına dair önemli bilgiler verdi. İdlib’te HTŞ güdümünde kurulan Kurtuluş Hükümetinin feshedilerek Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerini de kuşatan merkezi hükümet ilanının gerçekleştirileceğini söyleyen kaynak, Mevcut Suriye Geçici Hükümeti’nin yapısının geliştirileceğini ve tüm yerel meclislerin idaresinin yeni kurulan hükümete devredileceğini söyledi. Muhaliflerle sürdürülen plan dahilinde İdlib’le birlikte 20 bin kilometrekareyi bulan alanda yalnızca ÖSO bayrağı dalgalanacak ve halen 35 bin olan Milli Ordu mevcudu 80 bine çıkarılacak. Müstakil grup yapılanmasına son verilerek eğitimli ve ast üst esasına uygun disipline ordu teşkil edilecek.

VURMA GEREKÇESİ KALMAYACAK



HTŞ’nin Soçi’de kapsam dışı tutulduğuna dikkat çeken İdlib Yerel Meclisi Başkanı Gassan Hamo ise Rusya ile Esed’in tüm bombardıman ve ihlallerine, HTŞ varlığını gerekçe gösterdiğini söyledi. Hamo, ateşkes sürecinde rejim ve Rusya'nın 60’tan fazla bombardıman gerçekleştirdiğini, 27 sivilin öldüğü bu bombardımanların sürdüğü bilgisini verdi.



PKK'NIN ÇEKİLMESİNE TAKOZ



Rusya, her fırsatta Lazkiye-Ceble bölgesindeki askeri üssü için HTŞ’nin en büyük tehdit olduğunu dile getirirken, Tel Rıfat-Ziyara, Mınnag-Şeale hattından PKK’nın çekilmesi de aynı kapsamda geciktiriliyor. Kremlin Sözcüsü İdlib konusunda gerekli adımların atılmadığını söylerken, Rus askerler Arime’den sonra Tel Rıfat-Ayn Dakne-Hörbül hattında ortak devriye faaliyeti başlattı. Türkiye’nin Hatay sınırına dönük sevkiyatı ciddi oranda artarken, bölgeye son sevkedilen birlik Kayseri Komando Tugayı’na bağlı askerler oldu.