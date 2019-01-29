29 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:11Öğle 13:22İkindi 15:59Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 6°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 101.290 -0.50
  • Altın: 223,446 0.06
  • Dolar: 5,3298 1.28
  • Euro: 6,0970 1.55

Neden emekli olduğu anlaşıldı

»
Neden emekli olduğu anlaşıldı
TSK’nın tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay’ın 26 Ocak’ta gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Neden emekli olduğu anlaşıldı Neden emekli olduğu anlaşıldı Neden emekli olduğu anlaşıldı


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz bir şekilde emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

 

AKGÜLAY ANKESÖRDEN ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akgülay'ın, ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının olduğu tespit edildi. Akgülay'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

Yeni Şafak geçtiğimiz günlerde Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın emekliliğini istediğini yazmıştı. 2017 Yüksek Askeri Şurası’nda tuğgeneralliğe terfi eden Akgülay'ın emekliliğini neden istediği ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı söz konusu ayrılık kararıyla çalkalanmaya devam ederken, Akgülay'ın, 26 Ocak'ta gözaltına alındığı öğrenildi. Akgülay'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı belirtildi. Eskişehir'de gözaltına alınan Akgülay daha sonra da sorgulanmak üzere Diyarbakır'a götürüldü.

MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatı tespit edildi. Akgülay'ın söz konusu ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirtildi. Akgülay'ın ankesör irtibatına ilişkin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen Akgülay, soruşturma savcısına da bu kapsamda ifade verecek.

Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci uçakların kalktığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Harekat Komutanı idi.

CUNTACI TERZİ’YE ENGEL OLMAMIŞTI

Darbeci 6 uçağın ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Ankara'ya gelen Semih Terzi ve beraberindeki cuntacı timin uçağının kalkmasını engellemeyen Akgülay, darbecilerle birlikte gözaltına alındı. Önce adli kontrolle serbest kalan Akgülay, savcının itirazı üzerine tutuklandı. 20 gün cezaevinde kalan Akgülay, daha sonra da serbest bırakıldı. Tutukluluğu sona eren Akgülay, hakkındaki soruşturma devam etmesine rağmen NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi Direktörü olarak Almanya Ramstain'a görevlendirildi.

KEŞİF UÇAKLARI DA DİYARBAKIR’DAN

15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü 181 ve 182. Filo'dan mühimmat yüklü 6 adet F-16 savaş uçağı darbe faaliyetlerine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Darbeci uçaklar, Akıncı Üssü'nden aldıkları talimat uyarınca Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı, Ankara'ya doğru gelen sivil yolcu uçağını engelledi ve ardından Akıncı Üssü'nde iniş yaptı. 15 Temmuz gecesi Akgülay, söz konusu savaş uçaklarının havalandığı üssün komutan vekilliği görevini de yürütüyordu.

GÖREVE 5 AY ÖNCE ATANMIŞTI

15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak değerlendirilen Akgülay, son olarak Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirildi. 2018 Şurası'nda bu göreve atanan Akgülay'a, bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu verilmiş oldu. Henüz rütbesinde 1.5 yılı geride bırakan bir general olan ve son görevine yaklaşık 5 ay önce atanan Akgülay'ın bir anda emeklilik kararı almasının arkasında söz konusu soruşturmanın olduğu ifade ediliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Neden emekli olduğu anlaşıldıNeden emekli olduğu anlaşıldıTSK’nın tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay’ın 26 Ocak’ta gözaltına alındığı ortaya çıktı.
HTŞ kendini feshediyorHTŞ kendini feshediyorTürkiye’nin çabasıyla büyük bir katliamın eşiğinden dönen İdlib’de yeni dönem başlıyor.
Aldatma şiddetten daha ağır kusurAldatma şiddetten daha ağır kusurBursa’da aldattığı eşi tarafından dövüldüğü için boşanma davası açan bir adamın davasını temyiz eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.
7 aydır bu kabusla yaşıyorlar7 aydır bu kabusla yaşıyorlarManisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi’nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı.
Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!Celal Şengör'ün skandalları bitmek bilmiyor!Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, tartışma çıkarmıştı, şimdi de canlı yayına katılarak kendini savundu.
'Mavi Balina'ya karşı kritik uyarı'Mavi Balina'ya karşı kritik uyarıUlaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını belirtti.
  • CHP ilçe binası önünde kavga: Yaralılar var29 Ocak 2019 Salı 06:54
  • Suudi Konsolos'un evi yeniden aranacak29 Ocak 2019 Salı 06:53
  • MEB duyurdu! Hepsi kapatılacak28 Ocak 2019 Pazartesi 23:32
  • Suriye sınırında önemli gelişme28 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
  • Erdoğan'ı mest eden grup!28 Ocak 2019 Pazartesi 15:56
  • Rus jeti havalandı! Havada gergin saatler28 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  • CHP'de sürpriz istifa!28 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
  • Bakan Akar açıkladı: Sayı 650'ye yaklaştı!28 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
  • İstanbul'da bir yangın daha: Yaralılar var28 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
  • Fuat Oktay'dan önemli hibrit otomobil açıklaması28 Ocak 2019 Pazartesi 15:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri