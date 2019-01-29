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Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz

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Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik yenilgiyi değerlendirdi.
Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, 14-15 aylık süreç içerisinde takımı iyi bir yere getirdiklerini dile getirdi.

Genç teknik adam maçın ardından ''Erken bir gol yedik, moralimiz bozuldu. Ancak ilk yarıyı berabere bitirdik. İkinci yarı dengeli geçti. 14-15 ay içerisinde bu takıma bugüne kadar kovalayan bir takım durumundaydı, şu an kovalanan takım durumuna geldik. Buradan başımız dik ayrılıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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