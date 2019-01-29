Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ligin ikinci haftası ve iki değerli rakibe karşı 6 puan almak çok değerli. Bugün rakiple ilgili düşüncelerimiz, ligin en fazla kenar ortası yapan ve en fazla ceza sahasına girip kafa şutu atan, ceza sahası dışından şut atan geçiş takımıydı. Deneyimli hocaları var. Biz topa sahip olup hücum oynarken savunmayı nasıl yapacağımızı da çalışmamız gerekiyordu. 1 ve 2. bölgede durgun, 3 bölgede hızlı olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda peş peşe 4 net pozisyona girdik. Onunla birlikte de üst üste ön tarafın kaybettiği pozisyonlar vardı. Kasımpaşa her takıma karşı pozisyona giren takım ve tek pozisyon. Takım savunmasında nasıl duracağımızı oyuncularımızın uygulamasıyla rakibe pozisyon vermedik. İkinci golle de oyunu cebimize aldık. Top 57 dakika oyunda kalmış. İlk gole kadar yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Clichy fedakarlık yaparak oynadı. Emre hala en fazla mesafe kat eden oyuncularımızdan biri. Ligin boyu kısaldıkça bunların değeri artacak. Rakibe de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Arda ile Elia yeni transferlerimiz”



Arda Turan ve Eljero Elia’dan ligin ilk yarısında çok fazla faydalanamadıklarını hatırlatan Avcı, “Arda hiçbir antrenman kaçırmadan devam ediyor. En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İlk yarı ne Arda, ne Elia’dan faydalanamadık. Bizim için yeni transferler. Demba Ba son 1 ayda parçalı antrenmanlar yaptı. Bugün oyunda ihtiyacımız olsaydı son 10-15 dakika kullanabilirdik ama maç kopunca kullanmadık” şeklinde konuştu.

“Adebayor’un olamaması benim alternatifimde.



Adebayor’un bugün kadroda olmamasıyla ilgili gelen bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Sakatlığı yok. Benim tasarrufum. Demba Ba’nın transfer olması da taktiksel. Taktiksel anlamda benim oyun isteklerime uygun bir futbolcu. Adebayor’un olamaması bu maçlık benim tasarrufumda olan durum” diye cevap verdi.