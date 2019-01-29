29 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:11Öğle 13:22İkindi 15:59Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 7°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.290 -0.50
  • Altın: 223,545 0.11
  • Dolar: 5,3269 1.22
  • Euro: 6,0909 1.45

Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

»
Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, golcü oyuncu Adebayor’un sakatlığının bulunmadığını, kadroda olmamasının ise tamamen kendi alternatifinde olduğunu söyledi.
Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ligin ikinci haftası ve iki değerli rakibe karşı 6 puan almak çok değerli. Bugün rakiple ilgili düşüncelerimiz, ligin en fazla kenar ortası yapan ve en fazla ceza sahasına girip kafa şutu atan, ceza sahası dışından şut atan geçiş takımıydı. Deneyimli hocaları var. Biz topa sahip olup hücum oynarken savunmayı nasıl yapacağımızı da çalışmamız gerekiyordu. 1 ve 2. bölgede durgun, 3 bölgede hızlı olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda peş peşe 4 net pozisyona girdik. Onunla birlikte de üst üste ön tarafın kaybettiği pozisyonlar vardı. Kasımpaşa her takıma karşı pozisyona giren takım ve tek pozisyon. Takım savunmasında nasıl duracağımızı oyuncularımızın uygulamasıyla rakibe pozisyon vermedik. İkinci golle de oyunu cebimize aldık. Top 57 dakika oyunda kalmış. İlk gole kadar yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Clichy fedakarlık yaparak oynadı. Emre hala en fazla mesafe kat eden oyuncularımızdan biri. Ligin boyu kısaldıkça bunların değeri artacak. Rakibe de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

“Arda ile Elia yeni transferlerimiz”

Arda Turan ve Eljero Elia’dan ligin ilk yarısında çok fazla faydalanamadıklarını hatırlatan Avcı, “Arda hiçbir antrenman kaçırmadan devam ediyor. En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İlk yarı ne Arda, ne Elia’dan faydalanamadık. Bizim için yeni transferler. Demba Ba son 1 ayda parçalı antrenmanlar yaptı. Bugün oyunda ihtiyacımız olsaydı son 10-15 dakika kullanabilirdik ama maç kopunca kullanmadık” şeklinde konuştu.

“Adebayor’un olamaması benim alternatifimde.

Adebayor’un bugün kadroda olmamasıyla ilgili gelen bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Sakatlığı yok. Benim tasarrufum. Demba Ba’nın transfer olması da taktiksel. Taktiksel anlamda benim oyun isteklerime uygun bir futbolcu. Adebayor’un olamaması bu maçlık benim tasarrufumda olan durum” diye cevap verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Victor Moses: Muhteşemdi, inanamadım...Victor Moses: Muhteşemdi, inanamadım...Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası taraftarımıza övgü dolu sözler sarf etti.
Mustafa Denizli iddialı: Mutlaka kapanacakMustafa Denizli iddialı: Mutlaka kapanacakKasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir karşısında istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ancak açılan puan farkını da kapatacaklarını söyledi.
Sahaya okunmuş pirinç attı!Sahaya okunmuş pirinç attı!Dün oynanan Fenerbahçe- Malatyaspor karşılaşmasında objektiflere ilginç bir kare yansıdı.
Ersun Yanal'dan galibiyet sözleri!Ersun Yanal'dan galibiyet sözleri!Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
'Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu''Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu'Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruzErol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruzEvkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik yenilgiyi değerlendirdi.
  • Fenerbahçe maçını soyunma odasında izlediler!29 Ocak 2019 Salı 06:49
  • Taraftardan büyük tepki! 'Çıplak oynayın'29 Ocak 2019 Salı 06:48
  • Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması29 Ocak 2019 Salı 05:53
  • Adım adım şampiyonluğa!28 Ocak 2019 Pazartesi 23:28
  • Fener kendini hatırladı!28 Ocak 2019 Pazartesi 23:27
  • Fenerbahçe'den Islam Slimani kararı!28 Ocak 2019 Pazartesi 15:54
  • Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı28 Ocak 2019 Pazartesi 09:41
  • Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor28 Ocak 2019 Pazartesi 09:40
  • Trabzon Sivas'a takıldı!27 Ocak 2019 Pazar 22:57
  • Rus basını duyurdu! 'Galatasaray'la anlaştı...'26 Ocak 2019 Cumartesi 23:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri