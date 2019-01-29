Bahçeli: Size bir cümle söyleyeceğim manşet atacaksınız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı hafta sonu İstanbul'da ziyaretinin ardından gazetecilerin soruların yanıtladı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasını değerlendiren Bahçeli, bu ismi "ülkücü" kimliği taşıyan hiç kimsenin kabul edemeyeceğini, kendini devrimci olarak tanımlayanların da Tunç Soyer ismini sorgulaması gerektiğini söyledi.

"Devrimci olan hiç kimse de bunu kabul edemez. Ancak 12 Eylül’ün bir avuç yandaşı bunu kabul eder. Siz kalkacaksınız, 12 Eylül’ü yargılayacaksınız, apoletlerini sökeceksiniz. Şimdi kalkıyorsunuz onların savcısının oğlunu aday yapıyorsunuz. Bunun izah edilmesi lazım."

'DEMOKRASİDEN YANA TAVRINI KOYANLARIN BUNU SORGULAMASI LAZIM'

Gidişatın sağlıklı olmadığını belirten Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürkçü, Kemalist, CHP geleneğini, fikrini samimiyetle savunan, demokrasiden yana tavrını koyan insanların bunu sorgulaması lazım. Dışarı çıktıklarında çok sayıda bölünmüşlüğe vesile olmuş devrimci hareketin mensupları var. Onlar nasıl kabul edecek? 'Benim savcım Nurettin Soyer değildi' mi diyecek? Türkiye’nin esas bu karmaşayı çözmesi lazım."

'BU RİSK HER ÜLKE İÇİN GEÇERLİ'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelere de değinerek, ABD'nin meşru yönetimleri tanımamasının, Türkiye dahil tüm ülkeler için risk olduğunu vurguladı.

"Bu yanlıştan insanlığın kurtulması gerektiğini" dile getiren Bahçeli, "Kalkıyor, diyor ki; 'Ben, seni istemiyorum, yerine filanı tanıyorum.' ABD burada netice alırsa ne olacak? Bu yanlıştan insanlığı kurtarmak lazım. Bu risk her ülke için geçerlidir. Bir cümle söyleyeceğim başlık atacaksınız. Başlığa gelelim: Buna Türkiye, komşu ülkeler, Avrupa ve AB rıza gösterir ise yarın Türkiye’de de, 'Ben sizi tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız? Kemal Bey bu söylediklerime alınganlık göstermemeli. Millet iradesinin tercihinin yerine Trump’ın tercihini koyamazsınız" açıklamasını yaptı.