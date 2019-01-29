"TSK her türlü hazırlığı yaptı"

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir'' açıklamasını yaptı.

BAZI HAİNLER OLAYLAR SAPTIRIYOR

''Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor'' diyen Akar, ''TSK'nın tek hedefi teröristlerdir'' ifadelerini kullandı.



ALINAN TEDBİRLERDEN MEMNUNUZ

Bakan Akar, Kuzey Irak'ta Türk üssüne yönelik saldırıya ilişkin ise '' Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır'' dedi.