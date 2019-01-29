G.Saray'ın gözdesi için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın Spartak Moskova'dan transfer etmek istediği Ze Luis için flaş bir gelişme yaşandı. Spartak Moskova'nın basın sözcüsü, Ze Luis hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Spartak Moskova'nın Ze Luis için yapılan 7.5 milyon euroluk teklifi reddetmesi üzerine Galatasaray, teklifini 10 milyon euroya çıkarttı.

SPARTAK MOSKOVA'DAN YANIT

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Leonid Trachtenberg, Rus basınına yaptığı açıklamalarda ise "Spartak, Luis Adriano, Fernando ve Ze Luis'i satmıyor. Bütün bu haberler saçmalık" ifadelerini kullandı.

BipSpor'un haberine göre; Rus ekibi, Ze Luis için 15 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın Ze Luis'e ise yıllık 3,2 milyon euro maaş teklif ettiği ve golcü ismin bu rakamı kabul ettiği belirtildi. (Sporx)