ABD dünyayı tekrar ayağa kaldırdı! Peş peşe açıklamalar

Çin, Venezuela'ya karşı ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Çin, Venezuela'ya karşı ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, yaşanacak tüm sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang haftalık basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tek taraflı kararı reddediyoruz. Çin, ABD yaptırımlarına rağmen Venezuela ile işbirliğini geliştirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verilen destek yinelendi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Washington ve müttefikleri yaptırım baskısını kullanarak Venezuela'nın devlet mallarına el koymaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Lavrov, Moskova'nın Caracas hükümetinin yasal makamlarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.