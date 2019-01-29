Arap basınında çıkan haberlere göre, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a istifasını sundu.
29 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a istifasını sundu.
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