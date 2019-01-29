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Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu

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Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a istifasını sundu.
Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu
Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu Filistin'de kritik gelişme! İstifasını sundu


Arap basınında çıkan haberlere göre, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a istifasını sundu.

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