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Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!

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Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!
Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimler arasında yer alan Alan'dan kötü haber geldi. Alan Carvalho takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı. Bu durum Çin ekibinin satıştan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber! Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber! Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Alan Carvalho hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alan Carvalho için Yahoo Sport Muhabiri Manu Lonjon'dan son gelişmelerle ilgili bir paylaşım geldi. Fransız muhabir, Alan Carvalho'nun Çin takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındığını duyurdu. Alan Carvalho için sarı kırmızılıların temasları devam ediyor.

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Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimler arasında yer alan Alan'dan kötü haber geldi. Alan Carvalho takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı. Bu durum Çin ekibinin satıştan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
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