Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Alan Carvalho hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alan Carvalho için Yahoo Sport Muhabiri Manu Lonjon'dan son gelişmelerle ilgili bir paylaşım geldi. Fransız muhabir, Alan Carvalho'nun Çin takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındığını duyurdu. Alan Carvalho için sarı kırmızılıların temasları devam ediyor.
29 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Alan Carvalho hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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