30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunun yapıldığı tarihte TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması

Canlı yayında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım."

Binali Yıldırım: "(Belediye başkanlığı) Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım."

18 ŞUBAT'TA BIRAKACAĞIM

Binali Yıldırım: "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım."

HDP'NİN İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMEMESİ

Binali Yıldırım: "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz."

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım: "İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."

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