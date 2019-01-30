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Ve harekete geçildi... Guaido'ya kötü haber

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Venezuela’da kendini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıkladı.
Ve harekete geçildi... Guaido'ya kötü haber
Ve harekete geçildi... Guaido'ya kötü haber Ve harekete geçildi... Guaido'ya kötü haber Ve harekete geçildi... Guaido'ya kötü haber

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington’un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı. Guiado, "Evet, Başkan Trump ve dünyanın diğer devlet başkanlarıyla da konuştuk" dedi. 

 

Guiado, konuyla ilgili Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile konuştuğunu da söyledi. 
 
NOT DA SORULDU
 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, "Afganistan görüşmeleri olumlu. Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan notu da Guaido’ya soruldu. Guaido, "Hiçbir bilgim yok. Venezuela'da bugün çok karmaşık bir durumdayız. Önemli olan tüm dünya ülkelerinin Venezuelalıların fedakarlığını, demokrasinin kurtarılmasına yönelik arzularına olan büyük çabasının tanınmasıdır" dedi. 
 
GUAİDO'YA KARŞI İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ
 
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
 
Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi. 

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

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