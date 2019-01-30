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Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

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Osmangazi Köprüsü'nün de üzerinde bulunduğu Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunu yapan Otoyol A.Ş. ortaklarından İtalyan Astaldi'nin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle köprünün bir bölümünün ya da tamamının satışı gündeme geldi.
Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?
Osmangazi Köprüsü satılıyor mu? Osmangazi Köprüsü satılıyor mu? Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

Osmangazi Köprüsü'nün de üzerinde bulunduğu Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunu yapan Otoyol A.Ş. ortaklarından İtalyan Astaldi'nin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle köprünün bir bölümünün ya da tamamının satışı gündeme geldi. Bloomberg'e konuşan yüklenici NÖMAYG konsorsiyumunun ortaklarından Nurol İnşaat'ın CFO'su Kerim Kemahlı, seçenekleri belirlemek için uluslararası danışmanlarla görüşmeye başladıklarını söyledi. Haberler üzerine Otoyol A.Ş. bir açıklama yaptı. Bu büyüklükteki projelerde hisse satışının uzun bir süreç olduğu belirtilirken ilk aşamanın proje değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemek olduğunu vurgulayan Otoyol A.Ş., "Yap-İşlet-Devlet projelerinde hisselerin belirli bir bölümünün yatırımcı kuruluşlara satılarak ortaklık yapısını güçlendirmesi çok uygulanan bir sistemdir." ifadelerini kullandı

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, varlıklarını satmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Ağustos ayında Türkiye'de yaşanan kur şokundan ve döviz bazlı kredilerinden dolayı maddi darboğaza giren ve ekim ayında Roma'da konkordato başvurusunda bulunan şirket, yüzde 18.6 hissesinin olduğu Osmangazi Köprüsü'nün de bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Köprüyü yapan NÖMAYG konsorsiyumdaki ana hissedarlardan Nurol Holding'in mali işler müdürü Kerim Kemahlı, Bloomberg ile yaptığı telefon röportajında amaçlarının, köprüye ilişkin hangi seçeneklere sahip olduklarını bulmak ve bunların çıkarlarına olup olmadığını tespit etmek olduğunu belirtti.

5 MİLYAR DOLAR KREDİ ÇEKİLMİŞTİ

Kemahlı, bu doğrultuda uluslararası danışmanlarla çalışacaklarını ve satış ya da kısmi devir için hangi kuruluşlarla çalışacaklarına dair seçiminin 2-3 ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

Astaldi, ekim ayında sermaye arttırmak için yüzde 33 hissesinin bulunduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini de satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı.

Geçiş ücreti gündemi sık sık meşgul eden Osmangazi Köprüsü'nde Nurol, Mak-Yol ve Özaltın İnşaat'ın yüzde 27'şer hissesi bulunuyor.

Otoyol A.Ş. adı altında, 400 kilometrelik İzmir - İstanbul otoyolunu ve üzerindeki köprüyü işleten konsorsiyum, 2015 yılında aralarında Deutsche Bank, Akbank ve İş Bankası'nın da bulunduğu 9 kuruluştan 5 milyar dolar kredi çekmişti.


OTOYOL A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

Bu büyüklükteki projelerde hisse satışının uzun bir süreç olduğu belirtilirken ilk aşamanın proje değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemek olduğunu vurgulayan Otoyol A.Ş., "Yap-İşlet-Devlet projelerinde hisselerin belirli bir bölümünün yatırımcı kuruluşlara satılarak ortaklık yapısını güçlendirmesi çok uygulanan bir sistemdir." dedi

Otoyol A.Ş. CEO'su K. Yavuz Batum imzasıyla yayımlanan basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Gebze - Orhangazi - İzmir projesinin yapımı 2019 yılı içinde tamamlanacaktır. Yap-İşlet-Devlet projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.

Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı çok uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu taktidrde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçlar, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır."

Habertürk

 

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