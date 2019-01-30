Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyonu şoförünün davasında flaş karar

İş Mahkemesi, birlikte çalıştıkları çöp işçisi arkadaşları M. Ş. ile eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten atılan 3 çöp kamyonu şoförü ile ilgili görülen davada kararını verdi. Mahkeme, R.S.’nin işe iade davasını kabul etti...

KÂĞITHANE Belediyesi’ne bağlı temizlik şirketinde çalışan 4 işçinin karıştığı ‘eşcinsel ilişki’ iddiası, Hürriyet Dünyası’nın haberi ile gündeme gelmişti. Dava dosyalarına göre olay, çöp toplayıcısı olarak çalışan M. Ş.’nin anlatımları sonrası ortaya çıktı. Farklı bir ekipte görevlendirilen M. Ş., iddiaya göre, çöp kamyonu şoförleri İ. D. (51), A. A. (48), R. S. (43) ile zaman zaman birlikte olduklarını söyledi.

İKİSİ DAVA AÇTI

Söylentinin, işçilerin bağlı olduğu şirkete ulaşması sonrası İ. D., A. A. ve R. S.’nin iş akitleri feshedildi. Geçen Nisan ayı ortasında alınan karar sonrası işçilerden R. S.ve A. A., avukatları Mine Begüm Işık aracılığı ile iş mahkemesinde dava açtı.

OLAY İLE İLGİSİ YOK

İstanbul 34. İş Mahkemesinde davası görülen R. S.’nin işe iade talepli davasında karar bugün çıktı. Dün yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. R. S.’nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, “Müvekkilim R. S.’nin meydana gelen olayda etkisi yoktur. Tanık beyanları ile de durum bellidir. Davanın kabul edilmesini talep ederiz” dedi.

DAVA SÜRESİNDE AÇILMADI

Davalı belediye şirketi avukatı Nebi Karaca ise savunmasında “Süresinde açılmayan davanın reddini talep ederiz. Hem haklı fesih hem de geçerli fasih koşulları oluştuğundan davanın reddini talep ederiz” dedi.

MAHKEME: İŞE İADE EDİLSİN

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, iş sözleşmesinin feshini geçersiz kaldı. Mahkeme, R. S.’nin işe iade edilmesine karar verdi.

Bir diğer çöp kamyonu şoförü A. A.’nın davası ise şubat ayında görülecek.