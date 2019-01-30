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FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı

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FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.
FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı FETÖ soruşturmasında 48 pilot ve 15 mahrem imama gözaltı kararı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığından 46'sı muvazzaf 48 helikopter pilotu ile örgüt adına bu kişileri yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" olmak üzere 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 4 yarbay, 4 binbaşı, 9 yüzbaşı, 27 üsteğmen ve bir teğmen olmak üzere 48 pilot şüpheli ile bu askerleri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Asker şüphelilerden 46'sının muvazzaf olduğu ve helikopter pilotu olarak görevde bulunduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.

 

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