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Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti

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Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti.
Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti
Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.

Arda Turan ifadesini yazılı olarak sundu. Herhangi bir açıklama yapmadı. Berkay'ın avukatları ifadeyi sözlü olarak dinlemek istedi. Arda Turan'da bunun üzerine 'kolum çarptı iddialarını kabul etmiyorum, karşı tarafın söyledikleri iftira' dedi.

Berkay da 'Arda yalan söylüyor, eşime çok güzelsin evli olmasan ya da olmasam seni kaçırmazdım' ifadesini verdi.

Arda Turan yıllık gelirini 300 bin Euro olarak bildirdi.

ARDA TURAN'IN GİZLİLİK TALEBİNE RET

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Emirgan’da bir gece kulübünde çıkan tartışmada şarkıcı Berkay’a kafa atarak burnunu kıran, daha sonra gittiği hastanede silah çekip ateş açan futbolcu Arda Turan adliyede. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Arda Turan sabah erken saatte avukatıyla birlikte adliyeye geldi.Arda Turan'ın hemen ardından adliyeye giriş yapan Berkay Şahin'e eşi Özlem Ada Şahin ve korumaları eşlik etti.

Kavganın çıkış nedeni olarak Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmesi olarak gösterilmişti. Kavganın ertesinde burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırılmış gecenin ilerleyen saatlerinde ise Arda Turan yanında getirdiği silahıyla hastanede birkaç el ateş etmişti. Tüm bu olanların ardından şikayetçi olacağını söyleyen Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İlk duruşma bugün başladı. Arda Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini isteniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla ayrı bir iddianame düzenlendi, "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Berkay Şahin için ise 2 yıl hapis cezası isteniyor.

 

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