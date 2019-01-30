Beşiktaş'a bir şok da Gary Medel'den!

Beşiktaş'ta ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanırken, maaşların yatmaması futbol takımında sorunlara yol açmaya devam ediyor.

Bu sezon Pepe ve Ricardo Quaresma gibi yıldızların, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe ihtar çekmesinin ardından bu kez aynı hamle Garry Medel'den geldi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Garry Medel, siyah-beyazlı kulüpteki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu.

West Ham'ın ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın transferine izin vermediği Medel'e bu başvurusunun ardından ödeme yapılması bekleniyor. (Sporx)